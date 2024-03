Quem é Rose Hanbury, a marquesa apontada como affair do príncipe William?

Aos 23 anos, Rose Hanbury trabalhou como modelo. Ela foi agenciada pela Storm Management, que também cuidou da carreira de nomes como Emma Watson, Cindy Crawford e Cintia Dicker.

Aos 25, casou-se com o marquês de Cholmondeley. David Cholmondeley também é diretor de cinema e descendente do primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Eles têm três filhos: Alexander, o conde de Rocksavage (15 anos), Lorde Oliver (15 anos) e Lady Iris (7).

A família é próxima de William e Kate. Rose e Kate trabalham com a organização de caridade East Anglia's Children's Hospices (EACH).

Os boatos sobre um suposto relacionamento do príncipe com a marquesa começaram em 2019. Os rumores ganharam força com o desaparecimento de Kate Middleton.