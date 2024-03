Após plano macabro, Taís abre boca de sacola e detalhe coloca tudo a perder

Olavo explica a Jáder que Taís está fingindo ser Paula e que será sua aliada. Taís fica com medo de que sua farsa seja descoberta, pois não sabe onde as coisas são guardadas na casa de Daniel. Olavo conta para Bebel que vai se casar com Alice, mas garante que nada mudará entre eles.

Taís fica apreensiva ao ouvir Daniel comentar com Nereu que não acredita no suicídio da cunhada. Olavo combina de brigar com Bebel na frente de Alice para acabar com as suspeitas da namorada. Taís revela para Marion que está se passando por Paula.

Sobre "Paraíso Tropical"

"Paraíso Tropical" acompanha a história das gêmeas Paula e Taís (ambas interpretadas por Alessandra Negrini). Embora sejam fisicamente idênticas, suas personalidades são completamente opostas. As duas foram criadas separadas, sem a menor ideia da existência uma da outra.