Filho de Alessandra Negrini tem perfil discreto e fez novela ao lado do pai

Antonio é formado em artes plásticas pela Faap (Fundação Armando Alvares Penteado). Segundo a assessoria de imprensa do artista, "as obras giram em torno da infância".

Estreia na televisão foi em "Amor de Mãe" (Globo). Ele contracenou com o pai, Murilo Benício, na trama.

Apesar de ser filho de globais, o novato não contou com a ajuda deles para fazer sua estreia na emissora. Benício foi surpreendido quando soube que Antonio tinha sido escalado pelo diretor José Luiz Villamarim para atuar na mesma novela.

Antonio resistiu em seguir a mesma carreira que os pais. "Levou muito tempo para admitir que era isso que ele queria, tentou outras coisas também e foi sentindo. Tenho total certeza de que é muito autêntica a vontade dele de ser ator, até pela falta de ajuda que a gente deu", disse o pai, Murilo Benício, em entrevista ao UOL.

O jovem ator diz que é um pouco fechado e não faz amizades facilmente. "Me considero uma pessoa introvertida. Não chego no lugar e gosto de me expor intimamente, não sou uma pessoa que chega e faz fácil amizade, mas também não sou uma pessoa difícil", contou o rapaz, em conversa com a reportagem, em 2019.