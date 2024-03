Alessandra Negrini diz não saber onde o primogênito mora: 'Sofro até hoje'

Alessandra Negrini falou sobre seu relacionamento com Antonio, seu filho com Murilo Benício, durante participação no podcast Desculpa Alguma Coisa.

O que aconteceu

A atriz é mãe de Antonio, 27, e Betina, 19, e disse que mora somente coma filha mais nova. "O Antonio não sei nem onde mora. Faz uns aninhos".

A artista desabafou sobre não ter um contato muito próximo com o primogênito. "Eu sofro até hoje, porque não sei onde está, some... Mas tudo bem, respeito, faz parte. Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, pra que fui ter filho?'. Mas era um sonho meu ter filho."