Alessandra Negrini posa de biquíni durante férias em lugar misterioso

Alessandra Negrini escolheu um biquíni azul para aproveitar mais um dia de suas férias. A atriz, que estará em São Paulo para o bloco "Acadêmicos do Baixo Augusta", está aproveitando as semanas antes do Carnaval para descansar em meio à natureza.

Ela gravou um vídeo tomando sol, postado na tarde de ontem, filmando um pouco do cenário em volta da casa em que ela está hospedada, cercada de árvores e com o barulho dos passarinhos ao fundo. Ao homenagear a capital paulista pelo seu aniversário, no último dia 25, Negrini acabou contando que está longe da cidade em que mora, mas sem falar qual o destino da sua viagem.

Aos 53 anos, a protagonista de "Paraíso Tropical" — em exibição na TV Globo — volta com tudo às atividades no dia 4 de fevereiro, quando vai dançar com um fã para celebrar os 15 anos de Acadêmicos do Baixo Augusta, de quem é rainha.