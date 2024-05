Onde família de Zefa Leonel vai morar após se tornar milionária?

Nos próximos capítulos da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo),a família de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica milionária após vender a turmalina paraíba.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Depois que Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) voltarem do Rio de Janeiro com a documentação provando que a pedra preciosa é da família Leonel por direito, a família fica rica. Com muito dinheiro no bolso, eles decidem deixar Lasca Fogo.