A vez em que Susana Vieira decorou texto de novela enquanto fazia sexo

Susana Vieira, 81, revelou, em depoimento ao documentário "Tributo - Manoel Carlos" (Globoplay), que decorou textos de uma novela enquanto fazia sexo.

A atriz participou da produção que relembrou a carreira do autor Manoel Carlos. "Eu já me vi uma vez, de tanta neura que a gente tinha com texto do Manoel Carlos, de levar para o motel o texto. E deixar ele em um lugar que pudesse ver se estivesse muitas horas em uma posição só", iniciou seu relato.