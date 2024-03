Alane e Bia levam bronca da produção após recusarem deixar Almoço do Anjo

Alane e Beatriz levaram uma bronca da produção após não quererem retornar à casa após o Almoço do Anjo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Com o fim do almoço, Matteus, Davi, Alane e Bia, que participaram do Almoço hoje, trocaram de roupa e se prepararam para voltar à casa. No entanto, Bia e Alane se recusaram a deixar o local até que fossem "expulsas".

Bia: "Eu só saio quando der 'ação encerrada'. Eu e a Alane temos que ser expulsas para ir embora. Enquanto não expulsar...".