Transplantes e embolização: O que sabemos sobre estado de saúde de Faustão

Com isso, Faustão foi submetido a uma embolização. O processo consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.

Após a intervenção, Faustão garantiu que está tudo bem com o órgão transplantado. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

João Silva, filho de Faustão, comentou a intervenção e disse que a família está "tranquila". "No caso do procedimento que ele fez ontem foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra. Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos".