'Noção espacial': os desafios de Lo Prete e Tralli em novo cenário da Globo

Tralli solicitou mudanças em cenário. "Pedi para aumentar o púlpito em uns 15 centímetros. Eu ficava muito curvado, por motivos óbvios. Também pedi para colocar uma gaveta ao lado para colocar meus itens. Eu sou estabanado, corríamos o risco de eu derrubar tudo", contou o apresentador do "Jornal Hoje".

Apresentador comentou viver "frio na barriga" mesmo após testes. "Tenho que me familiarizar. O piso é diferente, traz um telão único de 15 metros e eu vou poder usar o telão inteiro e, ao mesmo tempo, as projeções vão surgir de vários ângulos, e eu vou ter que andar tomando cuidado para não avançar o sinal e não atrapalhar a informação gráfica. Estou adaptando o meu cérebro", concluiu Tralli.

Renata Lo Prete destacou importância da tecnologia para qualificar conteúdo jornalístico. "É incrível por ser exatamente no lugar onde a gente se movimentava antes, e agora ser completamente diferente. Como você se movimenta com segurança e tranquilidade para que aquilo não te distraia da sua tarefa principal? Estou sentindo o desafio diariamente. É pegar assuntos e pensar: com todas essas possibilidades, como podemos fazer para arredondar?"

Kovalick elogiou reformulação do estúdio. "Está sendo fascinante. Acho que a gente tinha antes, com o cenário antigo, uma Ferrari. Era um carro maravilhoso, excelente, em que muita gente olhava e dizia: 'nossa, que carrão'. Agora, temos um carro voador. Onde ele pode chegar? A gente está descobrindo a cada dia", analisou comandante do "Hora Um".