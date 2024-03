Após bronca, influencer quer se mudar para clube naturista: 'Viver pelada'

Depois de ser ameaçada e levar bronca de vizinha por usar pijama curto em prédio onde mora, a influenciadora Lary Cubas quer se mudar para um clube naturista. Ela contou que, desta forma, pretende "viver pelada".

O que aconteceu

Após expor o caso na internet, ela conta que recebeu muitas mensagens. "Uma delas de uma musa naturista lá de Santa Catarina, que também está no OnlyFans. Achei legal a ideia de viver pelada, sem roupa e não ser julgada por isso. Vou conhecer o clube na próxima semana e já quero me mudar para lá. Vai ser um grito de liberdade mesmo, cansei de ser censurada".

Lary diz que já viu fotos e vídeos do local, estudou todas as regras e está animada com a novidade. Além de circular com as roupas que quiser, ela pretende gravar seus conteúdos no clube, incluindo cenas na praia de nudismo.