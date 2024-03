'Um dos grandes diretores contemporâneos', diz Sadovski sobre Nolan

Fernanda concorda e tenta explicar birra do público com o diretor. "Mas eu acho que as pessoas pegaram realmente birra dele na época da pandemia com o lançamento de Tenet (2020) porque, eu acho que foi interpretado de uma maneira errada, ele sempre dizia que o filme tem que ser assistido no cinema. E era no meio da pandemia. As pessoas não conseguiriam ir assistir da maneira que ele achava que tinha que ser".

"E acho que começou essa birra dele achar que é diretorzão. E ele é mesmo. Ele explode avião. Ele explode caminhão".

Sadvoski ainda acrescenta que Nolan faz as pessoas irem ao cinema. "E quem leva? Tarantino leva pelo nome dele. Nolan pelo nome dele. O WEs Anderson tem o secto do estilo dele, mas não são tantos diretores que tem uma assinatura tão forte".