'Pretensão não é internacional': Gagliasso aceitaria voltar às novelas?

Ewbank contou qual personagem gostaria de ver marido interpretando em novela. "Se tiver o remake de 'Rei do Gado', o Bruno vai ser o Mezenga. Eu sempre falo: 'se você for voltar, você vai voltar no 'Rei do Gado', no remake. Não sei nem se vai ter, mas eu jogo isso para o universo", brincou a apresentadora também em papo exclusivo com Splash. "Ela cisma com isso", respondeu o ator.

Ator recebe convites para atuar em produções internacionais com frequência, segundo Giovanna Ewbank. "Vocês não fazem ideia da quantidade. Muitas pessoas não sabem. [...] E ele, de fato, é um cara que escolhe o personagem ou, então, um filme que vai fazer sentido."

Bruno protagonizou a série espanhola "Santo" (2022) e exaltou o mercado audiovisual do país europeu. "São séries uma atrás da outra, filmes um atrás do outro. Tem um filmaço que concorreu ao Oscar ("La Sociedad de La Nieve", 2023). É muito legal, com a mesma galera que fez a minha série também."

Gagliasso viveu primeira experiência como apresentador no Surubaum. "A gente fala curiosidades nossas, fala defeitos nossos. A gente se expõe. Eu acho que nós também ficamos vulneráveis. Isso é muito bom. [...] Mas acreditam que não estou ganhando? Vou pedir um salário para a próxima temporada", brincou o ator.

Marina Sena, Juliette, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão no episódio de estreia do "Surubaum" Imagem: Alex Santanna

Episódios do Surubaum serão lançados às terças-feiras, sempre às 19h. João Vicente e Nicole Bahls, Vih Tube e Eliezer e Ingrid Guimarães e Heloísa Périsse formam algumas das duplas convidadas nos nove programas que completam a primeira temporada.