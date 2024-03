Saiba quanto o prêmio do BBB 24 pode render por mês se chegar a R$ 3 mi

Poupança: R$ 14.998,15

R$ 14.998,15 Tesouro pre-2027: R$ 23,899,51

R$ 23,899,51 LCI 100% CDI: R$ 26.705,84

R$ 26.705,84 Tesouro Selic: R$ 26.997,81

R$ 26.997,81 CDB 110% CDI: R$ 29.388,85

Para o especialista, o investidor precisaria considerar a inflação. "Para encontrar o ganho real, ou seja, o valor que podemos gastar, precisamos descontar a inflação do mês. Por exemplo, se um investimento de R$ 100 mil rendeu 1% no mês líquido, em teoria, a pessoa poderia usufruir de R$ 1 mil. Na verdade, está errado, pois se a inflação no período foi de 0,5%, este investidor poderia retirar apenas R$ 500", explicou.

Também salientou que a poupança impactaria negativamente o poder de compra: "A poupança é a única opção na qual o investidor não consegue preservar o poder de compra do seu patrimônio. Em diversos momentos esse investimento fica aquém da inflação, o que significa que o dinheiro perde seu poder de compra".

Prêmio do BBB 24

Com a saída de Michel, o prêmio passou a ser de R$ 1.650.000. Apesar de poder chegar a R$ 3 milhões, hoje, o prêmio está um pouco acima da metade desse valor.

Neste ano, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.