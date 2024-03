Antes de 'Oscar', Marcos Mion já foi 'peladão' em premiação da MTV

Mais de 20 anos atrás e de bunda de fora. Isso foi no VMB de 2001, o primeiro que apresentei! Um dos meus ápices criativos. Pura ousadia e conceito de entretenimento transgressor Marcos Mion, apresentador, em publicação no Instagram

Já em 2008, ao lado do personagem Mionzinho, ele surgiu só com um bichinho de pelúcia cobrindo a região íntima. Em entrevista ao "Show do Kibe", apresentado por Antonio Tabet, em 2015, ele contou que a "piração" com o fisiculturismo nasceu quando ele entrou "pelado" pela primeira vez no palco da premiação musical.