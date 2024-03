Gisele Bündchen diz por que chorou ao falar sobre divórcio de Brady na TV

Em recente entrevista à rede norte-americana ABC, Gisele Bündchen chorou ao ser questionada sobre Tom Brady e paralisou momentaneamente a gravação. A modelo e o jogador anunciaram o fim do casamento em outubro de 2022, após 13 anos de matrimônio. Juntos, eles são pais de Benjamin e Vivian.

Atualmente, Gisele mora em um rancho na Flórida, Estados Unidos. Ao Fantástico, ela contou que o local lhe propicia conexão com a terra e com os animais, essenciais para sua saúde mental. "Não é maravilhoso? Porque você está conectada, com a Terra, com a natureza, com os animais, com tudo. É esse meu lugar. Já tem galinha vindo. A gente tem duas vacas que a gente encomendou também, que eu quero fazer queijo, que eu cresci assim com a minha avó", detalhou.