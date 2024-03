Robô 'apalpa' bumbum de repórter em evento na Arábia Saudita; veja

Posteriormente, após a cena repercutir nas redes sociais, a empresa saudita responsável pelo robô QSS afirmou que a máquina é "ingênua". A companhia também disse levar a sério a segurança das pessoas que estavam no evento e alegou que todas as pessoas que estavam no evento, inclusive os repórteres, foram alertados para "manter uma distância segura do robô durante sua demonstração".

اخترعت السعودية ريبورت فاسق و منحرف يتحرش ببنات القبائل، يحمل عقلية تركي آل الشيخ واسم ولي العهد محمد بن سلمان. pic.twitter.com/LBfZUh0CgH -- AL BAHRI ALI علي البحري (@ALBAHRIALI3) March 5, 2024