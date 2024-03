Por que o Brasil não vence o Miss Mundo desde 1971? Jejum pode acabar hoje

Conforme Matute, o Brasil tem "levado muito a sério o formato do Miss Mundo nos últimos anos". Isso se reflete na preparação da candidata conforme as exigências do concurso, com destaque significativo na etapa "Beleza com Propósito", o lema do certame.

O fato de ser o concurso com maior número de candidatas também eleva o nível e reduz as chances de vitórias, já que há mais concorrentes: "O Miss Mundo é superconcorrido e imprevisível na maioria das vezes. Foge da linha 'corpo escultural, cabelo impecável, rosto desenhado'. A Miss Mundo tem que se garantir na fala, no posicionamento, confiança, conteúdo", destaca a empresária Beatrice Fontoura, Miss Brasil e Top 11 no Miss Mundo 2016.

Abertura do Miss Mundo 2017, que aconteceu em Sanya, na China, com 118 candidatas Imagem: Reprodução/ Facebook

Fontoura diz que para uma entrevista o inglês é primordial para se destacar: "Durante o confinamento tem rodada de conversas, debates, entrevistas e saber inglês é essencial. É um concurso que avalia muitos quesitos e não só o 'clichê', então é muito difícil saber porque nenhuma brasileira de lá pra cá não pegou a 'coroa azul' de novo".

"É um trabalho que depende de diversos fatores, não somente da miss que está representando o país no concurso internacional. Existem muitos países que trabalham muito para enaltecer tanto as suas misses, como também os concursos", afirma a também empresária e Top 6 no Miss Mundo 2013 Sancler Frantz.

Desde 1971, o Brasil se classificou 22 vezes e a última vez que chegou perto de vencer foi o 3º lugar da capixaba Anuska Prado, em 1996, justamente na Índia: "Na América Latina, o Brasil é um país que envia ao concurso mulheres preparadas com beleza e um propósito de ajudar, além de serem completas. Sempre que se fala do Brasil no Miss Mundo, é de respeito por e para suas rainhas", elogia Sebastian Torres, publicitário e missólogo colombiano.