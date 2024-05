Ana Hickmann cita teste com Edu no início do namoro: 'Pronto para casar'

Ana Hickmann, 43, disse que fez um teste com Edu Guedes, 49, no início do namoro dos dois. A apresentadora concluiu que ele estava pronto para casar.

O que aconteceu

A apresentadora contou sobre um fim de semana em família em que ela fez o teste com o chef. Em um vídeo no seu canal de Youtube, divulgado na segunda-feira (13), Ana afirmou que a pia ficou lotada de louça suja.

"No comecinho do namoro, teve um fim de semana que o Edu foi lá para casa e estávamos eu, Edu, a Maria [filha dele] e o Alezinho [filho dela], e não tinha mais ninguém, nem para lavar louça, para fazer nada. E a máquina de lavar louça quebrou. E eu, como todo mundo sabe, adoro uma mesa posta. (...) E a gente fez todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos. A pia ficou como? Cheia de louça", começou ela.