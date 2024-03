Não é só a Miss Acre: por que o Miss Mundo não aceita mães candidatas?

Leticia Frota, Miss Brasil Mundo 2023 e Miss Brasil no Miss Mundo 2024 Imagem: Reprodução/ Instagram @missbrasiloficial @ricardo_siviero @letticiafrota

Regra pode mudar?

Existe a chance. Segundo o CNB, em todas as edições do concurso internacional é realizada votação com a possibilidade de mudança da regra em reunião que a presidente do Miss Mundo faz com os diretores nacionais: "A vasta maioria, até a última votação, concordou com o argumento de Julia Morley e escolheu manter a regra".

"O CNB segue as regras dos concursos que representa, independente de opiniões pessoais dos seus diretores. Todas as opiniões daqueles que acompanham o concurso são igualmente respeitadas, desde que expressadas com respeito", informaram após o caso da Miss Acre.

É preciso tempo para mudanças: "Acredito que as inovações e mudanças nos concursos de beleza levam um tempo em qualquer franquia. [...] E essa é uma pergunta polêmica [da proibição de mães no Miss Mundo], é um assunto complicado. Não sou contra a participação de mães", declara Beatrice Fontoura, 33, semifinalista no Miss Mundo 2016.

Ela reconhece que há um lado positivo na aceitação de mães por concursos como o Miss Universo: "Por outro lado, penso em como fica a vida da miss/mãe se ganhar um Miss Mundo e ter que morar em outro país, fazer inúmeras viagens rápidas ou de longa estadia em outros países".