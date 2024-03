Ana Hickmann reage a post de Edu Guedes e deixa coração; confira

Ana Hickmann, 43, deixou um emoji de coração em uma publicação de Edu Guedes, 49, nas redes sociais nesta sexta-feira (8).

O que aconteceu

A apresentadora deu apoio ao chef após anunciar que estaria no Porsche Cup Brasil. Ela deixou um coração no post do Instagram.

O famoso declarou que pretende ser campeão da competição. "Estar aqui é um sonho e vou lutar para ser campeão mais um ano. Obrigado a todas as empresas que acreditam no meu trabalho!", escreveu na legenda.