Mel Maia comemora chegada do namorado no Brasil: 'Português safado'

Mel Maia, 19, comemorou a chegada do namorado, o português João Maria Pereira, no Brasil e compartilhou em uma rede social.

O que aconteceu

A atriz exibiu nos stories do Instagram os primeiros momentos com o namorado, após a viagem do português. "Gente, olha quem está no Brasil. O português safado", brincou ao filmá-lo no carro.

A atriz assumiu o namoro com o surfista em dezembro do ano passado. Ela publicou uma declaração nas redes sociais. "Sinto sua falta, bebê", escreveu Mel, que também colocou uma música romântica do cantor canadense Daniel Caesar, "Always". João também compartilhou declaração. "Falta pouco, meu amor".