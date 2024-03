'Nos apropriamos do que nos deram': como é Surubaum de Ewbank e Gagliasso?

Surubaum, programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou na última terça-feira (5) com Marina Sena e Juliette entre as convidadas. O casal contou detalhes e bastidores da nova atração do canal Gioh no YouTube em papo exclusivo com Splash.

O que disseram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A gente se apropriou de algo que nos foi dado. Se nos foi dado e não era verídico, por que não agora apresentar algo verídico e real? O surubão agora existe.

Bruno Gagliasso

Nome é uma referência ao "Surubão de Noronha". Em 2019, um perfil fake divulgou nas redes sociais que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank promoviam orgias em Fernando de Noronha (PE). Relatos viralizaram após a separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento.