Cueca perdida por Príncipe Harry é vendida por ex-stripper por R$ 1,2 mi

Carrie Royale, 52, afirmou que vendeu roupa perdida pelo herdeiro real por um alto preço.

O que aconteceu

A ex-stripper revelou ter vendido a roupa íntima do Príncipe por 200 mil libras esterlinas, cerca de R$ 1,2 milhões. A compra foi feita por Dino Palmiotto, dono de um club de strip-tease em San Diego, Estados Unidos da América.

O empresário falou que vê as cuecas boxers preta como um "um pedaço da história dos tempos de playboy de Harry" e conta com o sucesso delas. "Estimo cerca de um milhão de britânicos ou pessoas com ascendência, aqui na Califórnia que adorariam vê-los", falou ao jornal Metro britânico. "Harry é sempre bem-vindo no clube e Meghan também."