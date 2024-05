Brunna Gonçalves realiza sonho e passa pela cirurgia de frontoplastia

Brunna Gonçalves, 32, usou suas redes sociais na tarde de hoje para contar que realizou um sonho e passou pela cirurgia de frontoplastia com avanço capilar.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a dançarina apareceu no quarto de hospital, com a cabeça enfaixada, contando aos seguidores que realizou um sonho antigo: ela passou pela cirurgia de frontoplastia com avanço capilar.

O procedimento tem como finalidade a redução do tamanho da testa, tornando o rosto mais simétrico.