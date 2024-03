Rafinha Bastos diz que Wanessa não tem 'discernimento' por namorar Dado

Rafinha Bastos, 47, disse que Wanessa Camargo, 41, é uma pessoa com pouca capacidade de "discernimento" só pelo fato de namorar Dado Dolabella, 43.

O que aconteceu

Humorista abordou o assunto ao falar sobre a desclassificação da cantora do BBB 24, após agredir Davi. Durante participação no podcast Flow, ele admitiu que ficou satisfeito com a eliminação da artista.

"As pessoas podem achar que eu vou estar feliz com a eliminação da Wanessa, que vou estar comemorando, me sentindo vingado, e as pessoas estão corretas, porque estou sentindo isso aí mesmo. Fiquei feliz, o mundo dá voltas e tá aí", declarou.