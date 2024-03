Após derrota para Popó, Bambam desafia astro internacional: 'Preparado?'

Depois de ser nocauteado em 36 segundos para Acelino Popó Freitas, Kleber Bambam desafiou o youtuber e lutador Jake Paul para enfrentá-lo nos ringues.

O que aconteceu

Bambam disse já estar em contato com o treinador de Jake e pretende lutar contra ele no final deste ano. "Jake Paul você é o próximo. Está preparado? Venha para o Brasil em dezembro", declarou no podcast PodPah.

O fisiculturista também falou que, mesmo que seja derrotado pelo norte-americano, vai ganhar bastante dinheiro. Entretanto, o famoso ponderou que tem chances de ganhar de Paul.