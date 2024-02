Lima Duarte: TJ arquiva inquérito que apurava conduta do ator em acidente

A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito policial instaurado para investigar a conduta do ator Lima Duarte, 93, durante um acidente de trânsito em 2023.

O que aconteceu

TJ não identificou nenhuma ilegalidade no comportamento do veterano. A juíza Giovanna Christina Colar seguiu parecer do Ministério Público, que também arquivou um inquérito criminal na semana passada.