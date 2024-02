'Achei que ia tomar um tiro', conta Igor Lage sobre assalto no Rio

O ator Igor Lage, famoso por ter participado de "Vamp", deu mais detalhes sobre o assalto que sofreu durante o "Encontro" nesta segunda-feira (26).

O que aconteceu

O assalto aconteceu na última quinta-feira (22), no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro. Durante o programa da Globo, ele conseguiu rever as imagens que foram feitas por câmeras de segurança.