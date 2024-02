Ex-Record, modelo e carioca: quem é o novo namorado de Johnny Massaro

Johnny Massaro, 32, assumiu publicamente namoro com o também ator Miguel Ferrari, 24 — os dois curtiram o Carnaval do Rio de Janeiro juntos em bloco de rua e também na Sapucaí, trocaram beijos e carícias em público.

Quem é Ferrari

Natural do Rio de Janeiro, Miguel é ator e modelo. Ele integra o time de contratados da agência 40 graus e possui graduação em Artes Cênicas pela Cal.

Em seu currículo, o artista possui passagem pela novela "Reis", da RecordTV. Ele também está no elenco da série "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", produzida para o streaming do HBO Max, com previsão de estreia para este ano. A trama que retrata a epidemia de HIV no Brasil é estrelada por Massaro e foi nos bastidores das gravações que eles se aproximaram e engataram o relacionamento — os dois estão juntos desde o final de 2023.