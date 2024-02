Viúvo de Zé Celso chama Silvio de 'arrogante' e critica ação 'truculenta'

O diretor Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso (1937-2023), afirma que Silvio Santos, 93, continua sendo o "guia" das ações do Grupo SS na disputa pelo terreno localizado em volta do Teatro Oficina, no Bixiga, região central de São Paulo.

Artista classifica como "truculenta" a decisão do grupo empresarial de mandar fechar os Arcos do Beco e arrancar uma escada metálica que ligava o Oficina à área externa. "Aquela demonstração de poder, de força. A força da grana. 'Eu tenho a grana, contrato uma empresa, mando tirar, mando emparedar.' E não espera a resolução, o julgamento do juiz", afirmou o diretor, em entrevista a Splash.



Drummond acredita que a ação foi uma demonstração de desespero, já que o Parque do Rio Bixiga estaria prestes a sair do papel. Um acordo entre o MP-SP e a Prefeitura de SP prevê verba para desapropriação ou compra do terreno. "O parque está na iminência de acontecer, mas tem essas atitudes de desespero pela propriedade."

O viúvo de Zé Celso também faz críticas ao comportamento do dono do SBT ao longo dos anos de disputa pela área. "O Silvio Santos todo mundo viu naquele vídeo que espalhou [nas redes sociais]. O da reunião com o Doria. Você vê arrogância naquele vídeo. Você o vê irritado. Com esse poder todo, no final das contas, há 40 anos ele não consegue fazer o que ele quer. E não vai conseguir. Era melhor ele relaxar."