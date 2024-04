Sobrinho de Elza Soares, Anderson, do Molejo, será enterrado próximo à tia

Anderson Leonardo, do Molejo, será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio, o mesmo em que a tia Elza Soares está enterrada.

O cantor era filho do produtor musical Ubirajara de Souza, irmão de Elza Soares e importante nome do pagode e samba. O parentesco só foi revelado após Anderson ficar famoso com o Molejo. Em 2020, ele deu detalhes sobre o assunto no programa Balanço Geral.