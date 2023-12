Zé Celso x Silvio: por que briga por terreno pode finalmente chegar ao fim

Silvio e Zé se reuniram em agosto de 2017, na sede do SBT, para tentar um acordo, mas sem sucesso. O Teatro Oficina divulgou o vídeo com imagens da reunião nas redes sociais, o que teria deixado o comunicador incomodado. A insatisfação levou Silvio a tratar o assunto apenas na Justiça.

O dramaturgo queria concluir o projeto criado por Lina Bo Bardi, que visava construir um parque cultural e público no entorno do teatro. Entre as décadas de 1980 e 1990, a famosa arquiteta comandou uma reforma no interior do teatro.

Como Silvio Santos é dono dos terrenos em volta do local, não era possível desenvolver a obra do parque. No entanto, a partir do tombamento do local em 1981, ele ficou impossibilitado de construir em volta do teatro. O dono do SBT não desistiu e, em 2017, conseguiu reverter na Justiça a decisão do Condephaat.

Zé Celso morreu sem ver uma resolução para o caso. A morte aconteceu no dia 6 de julho, após o diretor não resistir aos ferimentos provocados por um incêndio no apartamento em que morava em São Paulo.