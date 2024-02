Duda Santos fez teste em segredo para Renascer: 'Acho que vai dar merd*'

No cinema, ela já participou de "Um Ano Inesquecível - Verão", filme baseado em livro da escritora Thalita Rebouças que está disponível no Prime Vídeo. Também fez "Pronto, Falei", longa produzido pelo Telecine para os cinemas, e "Draft", do Globoplay.

Antes de chegar à televisão, Duda era modelo e tirava fotos para as lojas da comunidade onde morava na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. É seguida por mais de 200 mil pessoas, compartilhando fotos do dia a dia e trabalhos.