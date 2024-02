O que sabemos da igreja comprada por Ludmilla e quem é pastora presenteada

Ludmilla já frequentava a igreja junto com a esposa, Brunna Gonçalves. A dançarina e ex-BBB também comentou a atitude da cantora: "Ontem eu vi mais um sonho do meu amor se realizar, e esse com certeza foi o mais especial."

"Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo", completou Brunna.

O vídeo do momento em que Ludmilla conta para a pastora o que ela havia feito foi publicado no perfil de Adriana e já passou de quatro milhões de visualizações. No entanto, além de felicitações e mensagens de apoio, também vieram críticas. César Belieny, teólogo e consultor religioso das novelas "Vai na Fé" e "Renascer", disse a Splash que não cabe a ninguém julgar, pois, segundo ele, "Deus usa quem ele quer, do jeito que ele bem entende."

Quem é Adriana Pereira?

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela conta um pouco da sua história. Segundo Adriana, sua maior influência teria sido a própria mãe, que também pregava e tinha o dom de profecia. "Minha mãe morreu cantando no altar", lembrou a pastora, afirmando que Deus transferiu para ela o dom que era da mãe.