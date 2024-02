Herança deixada por ator que morreu em acidente aéreo tem futuro incerto

Christian Oliver ficou conhecido por atuar nos filmes "Speed Racer", "O Segredo de Berlim" e "Operação Valquíria". Ele morreu, junto com as filhas, em um acidente aéreo no dia 4 de janeiro, após a aeronave em que estavam cair no mar, na região de Bequia, no Caribe. No acidente, também morreu o piloto, Roberto Sachs.