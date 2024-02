Carl Weathers, ator de 'Rocky' e 'The Mandalorian', morre aos 76 anos

Ele deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Era um irmão amado, pai, avô, parceiro e amigo", disse comunicado enviado à imprensa internacional.

Carreira de sucesso

Nascido em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o ator estrelou mais de 75 filmes e programas de TV durante 50 anos de carreira. Antes da fama, jogou futebol americano pela Universidade Estadual de San Diego, onde se formou em Artes Cênicas. Na década de 1970, hegou a jogar duas temporadas da NFL, principal liga do país.

Ele ficou famoso por interpretar Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos-pesados no filme "Rocky" (1976). O antagonista acabou virando amigo do protagonista Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Ele repetiu o papel em "Rocky II" (1979), que contou com uma revanche com Balboa, "Rocky III" (1982) e "Rocky IV" (1985), no qual morreu lutando com o peso-pesado russo Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Ele também ficou conhecido por atuações em "O Predador" (1987), atuando ao lado de Arnold Schwarzenegger, e em "Um Maluco no Golfe" (1996), divindo cena com Adam Sandler. Um dos seus trabalhos mais recentes foi a série "The Mandalorian", da Disney+, na qual apareceu em nove episódios. Ela faz parte do universo Star Wars.

Ele ficou ferido enquanto filmava "Um Maluco no Golfe", o que ocasionou dores por alguns anos. "Eu não sabia disso até anos depois, mas fraturei duas vértebras e osteófitos cresceram e se conectaram, e isso fez uma espécie de autofusão em um lugar muito ruim", disse ele à revista GQ, em 2020.