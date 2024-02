'Morte linda, forte e difícil': como Maria Santa se despede de 'Renascer'?

Como Maria Santa morre em "Renascer"?

Grávida do quarto filho de José Inocêncio (Humberto Carrão), a moça começa a sentir dores estranhas. "Que foi, filha?", pergunta Inácia (Edvana Carvalho). "Nada, Inácia... só me deu uma dor", responde Santinha.

Depois disso, Jacutinga (Juliana Paes) chega para fazer o parto. "Você devia ter chamado um médico!", afirma a cafetina, ao descobrir as aflições da garota. "Não dá tempo, dona Jacutinga... nós temos que tirar essa criança... antes que seja tarde!", responde Maria.

A mulher pede para a filha Quitéria (Belize Pombal) descansar um pouco. "Descansa um pouco, filha, descansa. Depois vamos dar um jeito nisso... com ajuda de Deus e da Nossa Senhora... como sempre demos!", afirma Jacutinga para a jovem, indo falar com o marido.

Então, José Inocêncio pede que a esposa seja salva, e não o bebê. "Me salve a mãe! Quero Maria Santa viva, dona Jacutinga, que filho ela já me deu três... Quero ela viva... ela é tudo o que tenho nessa vida!", pede ele.

Ao saber da decisão do marido, Maria Santa suplica pelo contrário. "Pois eu quero essa criança...e quero ela viva! Só tô me importando com ela!", deixa claro.