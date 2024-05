Famosos internacionais pedem ajuda para vítimas de enchentes no RS

Beyonce

A fundação Beyoncé, Beygood, se juntou à Central Única das Favelas para divulgar pontos de arrecadações. "Mais de 100.000 brasileiros foram afetados pelas devastadoras enchentes no sul do Brasil e precisam da nossa ajuda".

Eles também divulgaram a conta da CUFA para doações. "Nosso parceiro de longa data, CUFA, está no terreno ajudando aqueles afetados pela devastação das enchentes e você pode se juntar ao BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e transformadoras de vida com qualquer valor que seu coração e situação atual permitam. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal em todo o mundo para a conta doacoespaypal@cufa.org.br".

Guns N'Roses

A banda de rock fez uma publicação no Instagram para divulgar a parceria com a Brazil Found. ""Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul enquanto enchentes históricas atingem o sul do Brasil. Municípios afetados: 317; Pessoas em abrigos: 13.324; Desabrigados: 69.242; Afetados: 510.585; Feridos: 107; Desaparecidos: 74; E muitos mais"