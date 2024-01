Com barriga trincada, Bruna Griphao declara: 'Não faço dieta restrita'

Bruna Griphao, 24, chamou a atenção ao exibir sua barriga trincada nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo o ex-personal da atriz, que também é dono da academia em que ela treina, Bruna come nos horários corretos e não se restringe. "A Bruna sabe se alimentar e não faz restrição a nada. Ela come nas horas certas e não deixa de comer nada do que tem vontade. Neste momento, não está fazendo dieta restrita a nada", disse Ricardo Lapa em entrevista ao Gshow.

O profissional reforça que a ex-BBB treina diariamente. "O que ela faz muito é treinar bem todos os dias. Até para poder fazer o que ela faz: ela gosta de sair à noite, beber... Não tem restrição a nada", acrescentou.