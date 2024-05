Anitta posta de biquíni antes de participar do show de Madonna: 'Cheguei'

Após desembarcar no Brasil para fazer uma participação no show de Madonna, Anitta, 31, postou uma foto de biquíni aproveitando a piscina.

O que aconteceu

A artista celebrou a vinda ao país com um uma sequência de fotos de biquíni, dentre elas, com um modelito de flor, um maiô recortado e uma saída de praia de crochê. "Para combinar com o mood da cidade. Rio, cheguei", escreveu na legenda.

Nos comentários, Anitta recebeu uma chuva de elogios: "Avisa que é ela", "A maioral", "O Brasil tem a mulher mais gostosa do mundo, Anitta" e "Pronta para fazer história" foram algumas das declarações.