Gretchen lembra briga com Joelma: 'Achava arrogante e prepotente'

Gretchen revelou que passou anos magoada com a cantora Joelma. As duas se acertaram apenas há pouco tempo, após anos de rixa. A Rainha do Bumbum afirmou que a questão "não foi coisa de artista" e sim resultado de encontros ruins entre as duas.

"Achava ela proponente e arrogante. Houve cenas que acometeram no dia a dia, não foi coisa de artista. Encontro que tive com ela em aeroporto, coisas que não foram legais", revelou Gretchen em uma entrevista à youtuber Yarley Ara.

Apesar de não entrar em detalhes na entrevista, Gretchen já tinha revelado aos fãs, em 2017, que a treta teria começado depois da ex-vocalista do Calypso recusar a ajuda de Gretchen no início da carreira, afirmando não precisar da colega para bombar como cantora.