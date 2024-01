Juliana Paes diz que se sentiu 'perdida' após encerrar contrato com a Globo

Relembrou crises de ansiedade na pandemia. "Eu vivi processos de ansiedade na pandemia. Acho que todo mundo ficou um pouco adoecido naquele momento. Mas o convite para fazer "Pantanal" (2022) me trouxe de volta. Falei isso na terapia: a balança do trabalho é o que me bota no eixo."

Juliana Paes vai assumir o papel que foi de Fernanda Montenegro no remake de "Renascer". "Comparações sempre vão existir e são pertinentes quando se trata de um remake. Inevitável. Mas o público pode esperar uma Jacutinga muito diferente. É óbvio que fico com medo. Chego para gravar com aquela insegurança. Penso: 'Eu sou um blefe!'. Mas ao mesmo tempo me sinto lisonjeada por ter sido chamada. O que já foi feito com perfeição não dá para tentar copiar. Seria um desrespeito. Eu reinvento a Jacutinga agora e, desta forma, homenageio o que já foi feito."