Traição no carro, oral e sexo na Globo: as revelações +18 de Deborah Secco

Ela afirmou que ficou nua em frente a Daniel Filho, diretor da Globo, aos 18 anos. "Minha primeira cena nua, com 18 anos, foi com o Daniel Filho, que é como se fosse um pai para mim. Ele que me chamou para meu primeiro grande papel na Globo, aí ele chega no camarim e fala 'vai sem calcinha'. Eu gelei, nem sei reproduzir em palavras o pavor que senti. [...] Fui porque eu era atriz mirim e atriz mirim aprende que não pode dizer 'não', que não pode reclamar. Aí ele [Daniel Filho] falou 'pronto, agora tira o roupão'. Eu tirei o roupão e fiquei dura, não conseguia me mexer. Ele falou 'pronto, agora a gente já te viu pelada, relaxa e vamos fazer a cena'. Eu não conseguia, ele tirou todo mundo do estúdio, ficamos só eu e ele e mesmo assim eu não conseguia, foi muito difícil. Fiquei travada", completou.

Também contou que já fez sexo nos estúdios da Globo e que já fez sexo anal. Em participação no "Lady Night", Deborah foi questionada por Tatá Werneck se já havia feito sexo num set de filmagens. "Já", admitiu Deborah. "Mas nos estúdios Globo?", provocou a humorista. "É que eu estou aqui há muitos anos, gente", justificou a artista. Na mesma entrevista, disse que já fez sexo anal. "Não sei se tem muito segredo. É só ter vontade. Tem que saber o que pode acontecer".

Ela já disse que foi amante, sem expor a identidade do homem comprometido. "Eu estava numa relação muito ruim com um cara casado. Ele já estava há dez meses falando que ia se separar. Eu tinha que traí-lo para ir embora, me apaixonar por outra pessoa, porque parece que eu tinha apego aos maus-tratos da relação. Eu tinha apego a relações abusivas... Traía para me livrar das pessoas".

A atriz é bissexual e já namorou mulheres. "Quando elas são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente, são f*da! Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres", afirmou ao Extra.

Deborah também deu dicas de como fazer sexo oral em mulheres. "A gente não quer o orgasmo, a gente quer o trajeto. Então, vai com tempo, disponibilidade, disposição. Aí, quando alguém te sinalizar, vai com movimentos constantes e não pode parar no meio", explicou.

A atriz também já disse que transava dez vezes por dia no início do namoro com o marido. "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava 10 vezes por dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", contou, em entrevista a Sabrina Sato.