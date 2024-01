MC Bin Laden torce pela saúde mental de Vanessa Lopes no BBB 24

MC Bin Laden desabafou com Nizam sobre a briga que teve com Vanessa Lopes mais cedo no BBB 24 (Globo).

Ele contou que, apesar do embate com a influenciadora, ele não guarda rancor. No entanto, o funkeiro não pretende retomar a relação com ela. "Não quero estar próximo dela, nem me aproximar mais", disse.