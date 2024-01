Ryan Gosling explica por que não deixa filhas verem 'Barbie': 'Muito louco'

Apesar de não permitir que as filhas vejam ao filme, Ryan admitiu que foi a paixão delas pela boneca que o motivou a aceitar o convite para o longa.

Em "Barbie", Ryan Gosling dá vida ao personagem Ken. A atuação do ator no longa rendeu diversos elogios e ele tem sido indicados para as principais premiações da temporada — no último domingo (14), o artista venceu o Critics Choice Awards de Melhor Música Original por "I'm Just Ken".