Xororó posa com Tom Cavalcante e confunde filha de Chitãozinho: 'Meu pai'

Tom Cavalcante também postou vídeo ao lado de Xororó e brincou com semelhança entre ele e Chitãozinho. "Os invejosos vão dizer que não fui eu Chitãozinho que cantei no Réveillon da Paulista com meu mano da voz de ouro Xororó. Contra evidências não há argumento".

Os fãs reagiram nos comentários. "Separados no nascimento", brincou Celso Portiolli. "É a cópia. Um foi pra São Paulo e o outro pro Ceará", disse uma seguidora. "Bom demais", afirmou outro. "Tom, você é sensacional. Suas imitações são as melhores do mundo. Você incorpora os personagens. Te amo", escreveu mais uma. "Putz, achei que era o Chitão", disse outro.