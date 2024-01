Com câncer, atriz de 'Barrados' faz lista de quem não entrará em funeral

A atriz teve um câncer de mama há oito anos, que depois se espalhou para o cérebro e ossos. Após a remissão do câncer em 2017, ela anunciou, em 2019, que o câncer voltou e, no ano seguinte, havia entrado no estágio quatro. Em 2023, a atriz informou que a doença já tinha se espalhado para o cérebro e, agora, estava em seus ossos.