Atriz que quer excluir pessoas de seu funeral foi traída durante câncer

Fui para a cirurgia de manhã cedo após descobrir que meu casamento estava acabado, que meu marido estava tendo um caso há dois anos. Mesmo sabendo que ele queria ir, eu não poderia fazer aquela cirurgia com ele lá. Eu me senti muito traída. Shannen Doherty no podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty

Ela disse que recebeu apoio da mãe, do irmão e dos melhores amigos. "Me senti incrivelmente mal amada por alguém com quem estive por 14 anos, por alguém que amei de todo o coração".

Shannen e Kurt Iswarienko se separaram em abril do ano passado. Eles citaram "diferenças irreconciliáveis" no pedido de divórcio.

Shannen já havia sido casada outras duas vezes e se decepcionou com a terceira separação. "Estou horrorizada por não conseguir manter um relacionamento. Eu acho que é um reflexo meu, mas [nesse caso] eu acho é dele. Já falhei três vezes em casamentos, mas ainda acredito no amor."