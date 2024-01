Beijo surpresa, mãe brava e emoção: Os melhores momentos do 75º Emmy

Christina Applegate no palco do 75º Emmy Awards Imagem: HBO Max/Reprodução

Jennifer Coolidge agradece a todos os "gays malvados"

Jennifer Coolidge venceu o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por "The White Lotus". Este é seu segundo prêmio.

Em seu discurso, a atriz agradeceu a todos os "gays malvados". A frase é uma referência à famosa fala de sua personagem, Tanya: "Por favor! Esses gays estão tentando me matar".

Jennifer Coolidge recebe o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Série Dramático por 'The White Lotus' Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Mãe do Anthony Anderson, o apresentador

Doris Hancox, mãe do comediante Anthony Anderson, foi chamada para participar do prêmio com um importante papel: pedir para os vencedores terminarem seus discursos de agradecimento. Normalmente, as premiações aumentam a música e cortam o som do microfone.